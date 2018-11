GENK (BELGIO) – Curioso fuori programma a Genk, dov’è in corso l’amichevole fra Italia e Usa: al 3′ della ripresa un tifoso degli azzurri è entrato in campo, mentre era in corso la partita, per andare ad abbracciare prima Bonucci e successivamente Acerbi, che è scoppiato a ridere. Infine, accompagnato da un addetto alla sicurezza, il ragazzo è tornato sugli spalti dello stadio belga.

La reazione social all’invasione di campo durante Italia-Usa

Italia-USA secondo tempo 00. Invasione i campo di un tifoso. Un abbraccio affettuoso da parte di due giocatori dell’Italia e lascia il campo felice. Si riprende con non chalance ⚽😊 — Leon (@Ignazio27706254) 20 novembre 2018

De Sciglio perché ha fatto invasione di campo? #ItaliaUSA — David[e] (@dpadvide) 20 novembre 2018

Misterioso sconosciuto compie un’invasione di campo. Ah no, è Grifo.#ItaliaUSA — Unfair Play (@unfair_play) 20 novembre 2018

#ItaliaUSA il momento più emozionante della partita è stata l’invasione di campo del tifoso italiano — Sergio Sivi 🏃 (@giosivi) 20 novembre 2018

Fa invasione di campo, saluta Bonucci poi esce tra gli applausi dei tifosi ridendo Sto male #ItaliaUSA — gabs (@Nowhrbutup) 20 novembre 2018

Invasione di campo, pacifica… abbraccia Bonucci, abbraccia Acerbi e va via, tranquillo, applausi dal pubblico… l’integrazione Rai vi permette di vedere tutto quello che succede anche fuori dal gioco, non sempre è così (Rimedio) — Vito N. (@HCE__) 20 novembre 2018

Lo dite voi a Rimedio che quando c’è un’invasione di campo non viene mostrato l’invasore per non dargli alcuna importanza? — #Saveriomagiustismo (8-8) (@Saverio2119) 20 novembre 2018

invasione di campo ad abbracciare Bonucci pic.twitter.com/zxGzTSLJ3m — Ale von Helvete (@blackgrrrl) 20 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Il video con l’invasione di campo vista dagli spalti