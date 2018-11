GENK (BELGIO) – Moise Kean in campo con la nazionale, ed è un debutto storico per la storia azzurra: l’attaccante juventino entrato al posto di Berardi al quarto d’ora del secondo tempo di Italia-Usa e’ infatti il primo ‘millenial’ a giocare per l’Italia. Kean e’ infatti nato a Vercelli il 28 febbraio del 2000.

Il debutto in Nazionale di Kean visto dai social

Futur de la SQUADRA pic.twitter.com/DdAkrF8vw5 — MOISE KEAN APPELER EN ÉQUIPE A (@RenoiShinobi) 20 novembre 2018

🇮🇹 Kean con l’esordio in #ItaliaUSA è stato il primo “millennial” a giocare in nazionale maggiore 👏🏻 pic.twitter.com/dA8E9nCVDL — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 20 novembre 2018

Grande vittoria meritata!! Ho visto una ottima nazionale con giovani forti e un centrocampo finalmente con diversi elementi. Soprattutto la voglia di vincere, anche in amichevole, mancava da anni. Purtroppo manchiamo davanti…speriamo in Cutrone e Kean!! Bel lavoro @robymancio ! pic.twitter.com/HPTTvBNwDB — Davide (@Davide583) 20 novembre 2018

#ItaliaUSA contropiede dell’ Italia, scende il tridente di attacco con kean, grifo, lasagna ……. KEAN, GRIFO, LASAGNA ! pic.twitter.com/YkwXMpDT3F — Emanuele Figliolia (@FijEma) 20 novembre 2018