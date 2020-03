ROMA – Italo De Zan, 94 anni, è morto a Treviso per Coronavirus. Ex ciclista, originario di San Fior, aveva anche vinto una tappa al Giro d’Italia ai tempi di Coppi e Bartali.

La Tribuna di Treviso riporta il ricordo del Museo del ciclismo: “Grande amico di Coppi e Bartali, dal primo ricevette numerosi consigli, con il secondo periodicamente si trovava a cene qua e là per l’Italia, avendo in comune con il mitico personaggio toscano, oltre che la passione per il ciclismo, anche uno spiccato amore per le raffinatezze della buona tavola”. Coronavirus, il Cile mette in quarantena Vidal e Sanchez Giovanni Cornacchini, mamma Gianna morta per Coronavirus a Fano Treviso Oggi aggiunge: De Zan era stato ricoverato a Conegliano, poi era stato trasferito il 4 marzo scorso al reparto di malattie infettive a Treviso, dov’è deceduto. Era stato, in passato, un grande ciclista, il primo professionista a San Fior. Storica la sua vittoria nella tappa Napoli-Fiuggi del Giro d’Italia 1948. Fu professionista dal 1946 al 1952, ottenendo quattro vittorie.

I casi di Coronavirus in Veneto

Il Veneto registra 110 nuovi casi di positività al Coronavirus, che portano il totale a 1.023 unità. Lo spiega l’ultimo report della Regione Veneto.

In aumento anche la vittime, salite a 29, tre in più rispetto a ieri; due pazienti morti all’ospedale di Padova, ed uno a Treviso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 68, una in meno rispetto a martedì. Per il cluster di Vo’, il primo focolaio nella regione, nessun nuovo positivo. (Fonti: La Tribuna di Treviso, Treviso Oggi, Ansa).