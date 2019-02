BARCELLONA – Ivan Rakitic si offre all’Inter ed i nerazzurri sono pronti ad accoglierlo perché è dalla scorsa estate che cercano con un centrocampista con le caratteristiche tecniche del croato. Dopo il mancato arrivo di Luka Modric, Ivan Rakitic sarebbe l’innesto migliore per aumentare la qualità del centrocampo nerazzurro. Rakitic ha rotto con il Barcellona dopo che i blaugrana hanno deciso di acquistare per la prossima stagione De Jong e Rabiot nella sua zona di campo. Rakitic ha 30 anni, ha vinto praticamente tutto, ed è alla ricerca di nuovi stimoli. L’Inter sarebbe la destinazione ideale per rilanciare la sua carriera ad alti livelli.

