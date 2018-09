ROMA – Ivan Zaytsev, stella dei Mondiali di pallavolo che sta trascinando la nazionale azzurra alla caccia del titolo iridato, rilancia la sfida a Cristiano Ronaldo. Il confronto tra i due era stato già proposto nello scorso luglio dal Comitato Regionale Lazio della Fipav e accolto con entusiasmo dall’opposto azzurro, senza tuttavia ricevere alcuna risposta dal portoghese della Juventus.

Zaytsev questa volta ci riprova attraverso i social, e sfida di nuovo Cristiano Ronaldo, provocandolo: ”Sarebbe curioso riuscire a conoscerlo, riuscire a fare una sfida del genere visto che so che è uno molto competitivo. E’ anche un’occasione per accomunare due sport che sono anche lontani ma che alla fine hanno un grande seguito in campo. Diciamo che ha avuto un po’ da fare, c’era questa attesa mondiale di vedere il primo gol di Cristiano Ronaldo in maglia Juve. Ora si è finalmente sbloccato e ne ha fatti addirittura due. Diciamo che al momento la cosa è abbastanza ferma lì, magari ha paura”.

Nell’attesa di sapere se Cristiano Ronaldo stavolta accetterà la sfida, lo zar guiderà stasera l’Italia nella sfida contro la Slovenia, mentre il portoghese scenderà in campo domani a Valencia nel debutto in Champions League.