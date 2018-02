PARIGI (FRANCIA) – Izabel Goulart, una delle modelle più belle del mondo, ha incantato tutti al compleanno di Neymar con un look anni ’90 che ha steso il suo fidanzato Kevin Trapp ma anche tutti gli altri invitati alla festa del fuoriclasse brasilianao.

Chi è Izabel Goulart

Izabel Goulart viene notata all’età di quattordici anni da un hairstylist, che le suggerì di diventare una modella. La Goulart si trasferì nella capitale São Paulo dove cominciò la propria carriera. In breve tempo la Goulart viene scelta per le sfilate di numerosi stilisti come Bill Blass, Balenciaga, Bottega Veneta, Oscar de la Renta, Valentino, Jill Sander, Chanel, Michael Kors, Ralph Lauren e Stella McCartney.

Nel 2005 viene scelta per essere uno degli angeli di Victoria’s Secret, a cui deve gran parte della sua popolarità. Nel 2008 non le viene rinnovato il contratto da angelo, ma sfila per il marchio anche nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Chi è Kevin Trapp

Dopo ottime prestazioni con la maglia dell’E.Francoforte, il 7 luglio 2015 viene acquistato dal Paris Saint-Germain per 9.5 milioni di euro e firma un contratto quinquennale. Il 1º agosto gioca la sua prima partita con la nuova squadra, conquistando anche il suo primo trofeo con la maglia della squadra parigina, ossia la Supercoppa di Francia, vinta sconfiggendo in Canada il Lione per 2-0. Trova la prima presenza in Ligue 1 alla prima giornata nella gara vinta 1-0 sul campo del Lille. Il 15 settembre 2015 trova la prima presenza nella massima competizione europea, la Champions League, nella gara vinta 2-0 in casa contro il Malmö.