DUBLINO – Izzy Dezu, talentuoso calciatore sedicenne delle giovanili dello Shelbourne di Dublino, è morto in campo durante la partita fra la squadra under 16 dello Shelbourne e i pari età del St Kevin’s Boys.

Dezu si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco e i giocatori si sono subito resi conto della gravità della situazione.

“Un pompiere fuori servizio -si legge nella ricostruzione del club- ha eseguito il massaggio cardiaco ed è stato utilizzato un defibrillatore prima dell’arrivo di tre unità dei servizi di emergenza”.

“Tutti coloro che sono coinvolti nel calcio irlandese sono profondamente rattristati dalla perdita in giovane età di Izzy Dezu, soprattutto in queste tragiche circostanze”, ha detto l’ad della Federcalcio irlandese, John Delaney. La Fai organizzerà “un tributo speciale a Izzy in occasione del prossimo match della nazionale irlandese all’Aviva Stadium di Dublino nel 2018”.