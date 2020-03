Jack Grealish, il capitano dell’Aston Villa invita a stare a casa poi prende l’auto e… si schianta

ROMA – Jack Grealish, capitano dell’Aston Villa, invita i tifosi a non uscire di casa ma poi esce e sbatte con la sua auto.

Il capitano del’Aston Villa, in piena emergenza coronavirus, è andato ad una festa, almeno così raccontano i tabloid d’oltremanica e poi si è schiantato con la sua auto, sembra una Range Rover da 70mila sterline, contro altre macchine parcheggiate in strada.

Ma non è finita qui. Non è finita qui perché solo qualche ora prima Grealish aveva invitato tutti a restare a casa. Insomma: un bel guaio. Un bel guaio per il capitano dell’Aston Villa che così in queste ore si ritrova nei titoloni dei tabloid inglesi.

Coronavirus in Gran Bretagna, il punto della situazione.

20.000 i casi, 1,228 i morti: questi i numeri, a domenica, dell’emergenza coronavirus in Gran Bretagna.

Commentando i dati, il professor David Spiegelhalter, dell’Università di Cambridge, ha parlato di una riduzione positiva del tasso di crescita dei morti, ma avvertendo che è presto per tirare un sospiro di sollievo.

“Può sembrare crudele dire che 209 morti in più ci rassicurino, ma in effetti si tratta di un incremento inferiore rispetto al 30% registrato negli ultimi giorni”, ha notato, anche se “è ancora troppo presto per stabilire se la curva di crescita abbia iniziato a ridursi” poiché “i singoli dati giornalieri non vanno sovrastimati”. Ancor più cauta Eleanor Riley, docente d’Immunologia e Malattie Infettive all’Università di Edimburgo, secondo la quale “solo quando il picco dell’epidemia sarà raggiunto”, con un trend di cali quotidiani costanti nel numero di contagi e di decessi, “potremo sapere d’aver imboccato la fase discendente dell’epidemia”.

