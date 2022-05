Jacobs a Savona torna sui 100. È l’esordio all’aperto stagionale. Dopo l’oro di Tokyo e i guai di Nairobi. Diretta Rai

Torna Jacobs. Esordio all’aperto con i 100 del meeting di Savona (mercoledì 18 alla Fontanassa, prima batteria in terza corsia alle 16.35). La Finale sarà alle 17.45. È la prima volta dopo l’oro di Tokyo. Una attesa di 289 giorni. C’è la diretta tv sulla Rai e c’è molta curiosità per verificare le condizioni dopo i guai di Nairobi (infezione intestinale, ricovero in ospedale , 40 di febbre, persi 2.5 kg). Per sua fortuna il livello energetico non è cambiato. In ospedale è stato immediatamente isolato in una stanza di pediatria per evitare contagi. Il peggio è passato. Il suo fisioterapista Marcellini lo ha raggiunto a Savona per rimettere in sesto il bicipite sinistro che venerdì notte lo aveva messo a allarme con “un crampo violento “ (parole sue). Tutto a posto. Il virus keniano è un lontano ricordo.

GARA PENSANDO AI MONDIALI DI LUGLIO

Jacobs non pensa al tempo che farà sulla pista ligure, pensa a come prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di atletica leggera (Eugene, Oregon,15-24 luglio). Negli Stati Uniti troverà nuovi velocisti, in testa il poker africano del momento. Un quartetto di giovanissimi che giorni fa ha stupito il mondo scendendo sotto i 10” con una certa facilità. Li ricordiamo:sono i ghanesi Azamati e Amoah (9”90, 9”94), il botswano Tebogo (9”96) e il keniano Omanyala (9”98). A giugno (Mauritius, 8-12) ci saranno i campionati africani. Altre sorprese?

I RIVALI DEL MEETING DI SAVONA

Sono parecchi. Jacobs sarà sollecitato, come peraltro ci si attende. Citiamo Patta, Desalu, Polanco, Melluzzo, Galbieri, Ali . E poi i francesi Vicait e Fall, l’ivoriano Cisse’ e il cingalese d’Italia Mudiyanselage Un occhio particolare sarà per Fausto Desalu, classe 94, nato a Casalmaggiore ( Cremona). Nei 100 ha un personale molto interessante. Presto però potremmo vederlo sui 200. Quattro anni fa ha centrato un tempo fantastico: 20”13. Il terzo miglior tempo sui 200 della nostra atletica leggera, dopo Mennea (19”72 fatto. nel 1979) e dopo Tortu (20”11 stabilito nel 2021).

DIRETTA TV

La Rai seguirà in diretta il meeting di Savona. Prima con Rai2 dalle 16.35 e poi su RaiSport dalle 17.25 alle 19.00.