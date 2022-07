Jacobs si è arreso, non correrà i 100 metri ai Campionati del mondo, ci resta Timberi a farci sperare per un po’ d’oro a Eugene

Jacobs si è arreso. Non correrà la semifinale dei 100 metri ai Campionati del mondo di Eugene. Colpa di una contrattura del grande adduttore della coscia destra.

L’ha sofferta durante la batteria di sabato. Deluso della sua prestazione, secondo in 10”04. Ha chiuso la sua batteria – vinta dal giaimaicano Seville in 9”93 – col decimo tempo che vale comunque il balzo alle semifinali. Poi però si è dovuto arrendere.

Show dell’americano Fred Kerley che, sempre in batteria (la seconda),ha centrato un fantastico 9”97 che profuma d’oro. Battuti il britannico Hughes (9”97) e il liberiano Matadi (9”99). Non ha fatto nulla Jacobs per nascondere la sua amarezza.

E ha detto:” Sto male. Ho passato tanto tempo a fare fisioterapia. Non va benissimo così. Ma questo è stato solo il primo step. Posso migliorare. Vedo che gli altri sono partiti subito forte, ma non era questa prova che contava. Bisogna vincerne tre. Ci vediamo in semifinale “

SPEDIZIONE AZZURRA IN CHARO SCURO DOPO LA RESA DI JACOBS

Gimbo Tamberi ha acciuffato la finale con l’ultimo salto (2.28). Finale agguantata nonostante guai fisici e le tensioni dell’ultimo periodo, c’è da rimarcare il settimo posto in finale della staffetta mista 4×400 col tempo 3’16”45. (Venati,Fiolorunso, Lopez, Mangione).

Staffetta vinta dalla Repubblica Domenicana (3’09”82). Secondo il quartetto olandese (3’09”90), terzo in quartetto degli Stati Uniti (3’10”16). Eliminato Fabbri (peso) con l’ultimo lancio di 19.73. In finale ci va Nick Ponzio con 21.35. Nel salto femminile con l’asta Elisa Molinarolo è stata eliminata; non ha superato i 4.50. Eliminata anche Federica Del Buono nelle qualificazioni dei 1.500 donne. Anche la debuttante Sintayehu Vissa (radici africane ) è stata eliminata nei 1.500 donne; dodicesimo posto (4’07”33). Si è invece qualificata, guadagnando la semifinale donne 1.500, Gaia Sabatini (4’07”82). Bene Sofia Fantini che è entrata nella finale a 12 martello con un apprezzabile 72.38.

ANCORA 8 GIORNATE MONDIALI

I Mondiali di atletica leggera di Eugene (Oregon ) termineranno lunedì 25 con otto finali tra cui le staffette 4×400 maschile e femminile e l’asta uomini e l’entusiasmante 5.000 uomini. La finale dei 100 è in programma lunedì alle 4.50 (ora italiana).