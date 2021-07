James Rodriguez al Milan: secondo Espn c’è intesa sull’ingaggio e l’Everton può liberarlo

James Rodriguez al Milan. Sembrava solo una suggesione di calciomercato, invece il fantasista colombiano può davvero approdare in rossonero. Potrebbe essere lui il sostituto di Calhanoglu, nel frattempo passato all’Inter.

Un giocatore di fantasia e tecnica pura, che tanto sarebbe piaciuto all’ex presidente Berlusconi. Ma che, evidentemente convince anche la nuova proprietà.

James Rodriguez al Milan: intesa sull’ingaggio

L’emittente sudamericana Espn ne è sicura. James Rodriguez e il Milan hanno trovato l’intesa sull’ingaggio. Il colombiano dovrebbe percepire 18 milioni di euro spalmati in 3 anni. L’attuale stipendio del calciatore (15 milioni a stagione) era decisamente fuori parametro per il club milanese.

James Rodriguez vuole lasciare l’Everton

Decisivo, in questo senso, il volere del giocatore. Che vuole lasciare l’Everton dopo che il suo mentore Ancelotti se n’è andato. Era stato il tecnico emiliano a volerlo in Premier League, dopo averlo allenato alcuni anni fa al Real Madrid.

E il caso vuole che Ancelotti sia tornato proprio al Real. Impensabile, però, che il presidente Florentino Perez riacquisti un giocatore che ha scaricato appena l’anno scorso. E anche Ancelotti è consapevole che James non sia più un giocatore proponibile (almeno per ora) in una piazza come Madrid, che ha voglia di tornare a vincere subito.

D’altro canto, il colombiano non vuole restare all’Everton, nonostante proprio a Liverpool si sia ripreso dopo gli ultimi anni bui di Madrid. E quale miglior trampolino di (ri)lancio potrebbe esserci del Milan? Una squadra che offre la vetrina della Champions e che vuole tornare grande. Proprio come lui.