ROMA – “James Rodriguez andrà in prestito al Napoli“. In Colombia si sbilanciano sul futuro del trequartista. E su Wikipedia lo danno già in maglia azzurra. Cauti invece in casa Napoli, anche se la trattativa sta entrando in una fase cruciale.

Florentino Perez, patron del Real che detiene il cartellino del colombiano, avrebbe accettato la richiesta del Napoli per James: prestito con diritto di riscatto. Quello che era l’ostacolo che pareva insormontabile è stato superato: con 7 milioni subito per il prestito e 35 a giugno 2020 per completare il riscatto. (fonte SKY SPORT)