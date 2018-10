FLORIDA (STATI UNITI) – La Colombia ha vinto in casa degli Stati Uniti al termine di un match che verrà ricordato soprattutto per la prodezza balistica di James Rodriguez.

Il fenomeno colombiano ha sbloccato la partita al 36′, nella ripresa gli americani, privi di Pulisic, McKennie e Adams, pareggiano al 5′ con Saief e vanno in vantaggio con Wood all’ 8′. All’ 11′ impatta l’ex milanista Bacca, poi è Radamel Falcao a firmare, al 29′, il sorpasso degli ospiti; il 4-2 definitivo lo sigla Borja al 34′.

Buona giornata da James Rodriguez pic.twitter.com/TEbQDvJQie — Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) 12 ottobre 2018

Il gol di #JamesRodriguez contro gli USA ripreso dalla curva. Carino dai. #USACOL pic.twitter.com/yvveIIolBy — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) 12 ottobre 2018