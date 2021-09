Jannik Sinner chi è, età, altezza, vita privata, fidanzata, Ranking Atp, Instagram, biografia e carriera

Chi è Jannik Sinner: età, altezza, dove e quando è nato, vita privata, Ranking Atp, Instagram, biografia e carriera. Il tennista italiano è impegnato agli Us Open 2021 dove ha raggiuto il terzo turno. Il prossimo avversario di Sinner sarà il 35enne francese Gael Monfils, 17ma testa di serie del tabellone del torneo.

Dove e quando è nato, età, altezza, Ranking Atp e biografia di Jannik Sinner

Jannik Sinner è nato il 16 agosto del 2001 (età 20 anni, altezza 188 cm) a San Candido, piccolo comune di Bolzano, sotto il segno zodiacale del Leone, il giovane campione non è figlio unico, ha infatti anche un fratello maggiore di nome Marc. I suoi genitori, Siglinde e Hanspeter, hanno una enorme passione per lo sci e gestiscono un piccolo rifugio “Fondo Valle” in Val Fiscalina. Jannik da adolescente decide di abbandonare lo sci per dedicarsi esclusivamente al tennis. Per quanto concerne il suo percorso di formazione, Jannik frequenta il liceo Walther di Bolzano fino al quarto anno. Purtroppo gli eccessivi impegni sportivi gli impediscono di continuare gli studi anche se ha intenzione di conseguire almeno il diploma.

Carriera e Ranking Atp di Jannik Sinner

Il suo debutto nel mondo dei professionisti risale al 2015, a soli quattordici anni. L’anno successivo, in occasione delle qualificazioni del Future Croatia F4 sconfigge il croato Leo Kovacic. Nel 2018, a soli sedici anni e mezzo, vince il suo primissimo incontro di un trofeo professionale ovvero il Future Egypt F3 tenutosi a Sharm El Sheikh ed entra così ufficialmente nella classifica mondiale. Poco più che maggiorenne Jannik Sinner può vantare una serie di record, ovvero il più giovane italiano ad aver vinto un Challenger e il più giovane tennista italiano ad entrare nella Top 100 del ranking Atp. Ad oggi è il numero 16 del Ranking Atp ed il più giovane tennista italiano che abbia raggiunto tale posizione.

Fidanzata, vita privata e Instagram di Jannik Sinner

Jannik Sinner è da qualche tempo fidanzato con l’influencer Maria Braccini. La ragazza conta 62mila followers sul suo profilo Instagram. Jannik sul suo profilo Instagram conta più di 400mila followers: utilizza i social principalmente per commentare le partite e ringraziare le persone che lo seguono. Jannik è protagonista di una pubblicità tormentore della Fastweb, che ha realizzato con un altro giovane campione italiano e medaglia d’oro alle Olimpiadi Filippo Tortu.