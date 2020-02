MARSIGLIA (FRANCIA) – Jannik Sinner incanta a Marsiglia. Il nuovo fenomeno del tennis italiano ha battuto Norbert Gombos per due set a zero (6-4 e 7-6) e si è qualificato per gli ottavi di finale dell’Atp di Marsiglia. Ma più che la vittoria, a far notizia è un suo colpo incredibile che potrebbe essere già la giocata più bella dell’anno tennistico.

Sinner ha risposto ad uno smash del suo avversario con un tocco morbido che sta spopolando sui social network. Dopo questa prodezza, Sinner si è lasciato andare ad una esultanza. Anche un atleta composto come lui ha realizzato la straordinarietà del suo gesto tecnico.

Jannik Sinner è il baby fenomeno del tennis italiano.

Jannik Sinner è il più giovane tennista classificato tra i primi 200 della classifica mondiale ATP, dove è n° 68 dal 17 febbraio 2020. Come ricorda Wikipedia, Sinner è detentore di tre titoli Challenger e due ITF, è stato anche il più giovane vincitore nella storia delle NextGen ATP Finals, nell’edizione 2019.

Allenato da Riccardo Piatti e Andrea Volpini, nel 2019 i colleghi dell’ATP lo hanno decretato tennista rivelazione dell’anno (fonte Wikipedia, video YouTube).