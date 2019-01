ROMA – Cristiano Ronaldo “è uno psicopatico” e “mi ha detto che se avessi frequentato qualcun altro mi avrebbe rapita, tagliata a pezzi, messa in una borsa e gettata in un fiume”.

Jasmine Lennard, ex concorrente del Grande Fratello inglese ed ex fiamma di Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United (almeno così sostiene lei), sui social se la prende con l’attaccante portoghese. Le accuse sono pesantissime:

“Arrogante figlio di p… – a riportare queste frasi è la Gazzetta dello Sport – Il tuo giorno del giudizio sta arrivando”. E ancora: “Ho centinaia di messaggi in cui ride del suo bullizzare la madre di suo figlio. Nel profondo lui sa di avere seri problemi mentali. Psicopatico”.

“Non ho paura di lui – scrive – ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per un decennio e ce ne sono molti. Questo è troppo, non posso difenderlo contro queste accuse quando io stessa credo che sia colpevole (il riferimento è alle accuse di stupro contro il portoghese, ndr). Mi ha detto che se avessi frequentato qualcun altro o se avessi lasciato la mia casa, mi avrebbe rapita, tagliata a pezzi, messa in una borsa e gettata in un fiume. Sì, ho le prove di tutto ciò che sto dicendo. Ronaldo è psicopatico”.

Il tabloid “Sun” ha poi riportato altre parole della Lennard: “Mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi ma gli ho risposto che non intendevo essere la sua amante”

Lennard ha poi invitato Kathryn Mayorga (la donna che ha accusato Cristiano Ronaldo di stupro) a scriverle. Naturalmente resta da stabilire se la Lennard abbia davvero i messaggi di cui parla e se sia mai stata fidanzata con CR7. Cristiano Ronaldo che probabilmente nelle prossime ore si farà sentire con i suoi legali.