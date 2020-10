Dramma in Inghilterra dove il giovane calciatore Jeremy Wisten si è suicidato dopo che non è stato confermato dal Manchester City.

Jeremy Wisten, un giovane difensore di 17 anni, si è suicidato dopo aver appreso di essere stato “rilasciato” dal Manchester City.

Jeremy Wisten, nato in Malawi, ha giocato nelle giovanili del City dal 2016.

Vincent Kompany, allenatore dell’Anderlecht ed ex capitano del Manchester, ha reso omaggio al giovane sui social media.

“Sono molto, molto triste apprendere della morte di Jeremy Wisten. I miei pensieri sono con la sua famiglia e gli amici … Questa è davvero una notizia orribile. Riposa in pace Jeremy.”

Una notizia che ancora una volta ci ricorda l’importanza di entourage, monitoraggio educativo e psicologico per i giovani calciatori che sognano di diventare grandi calciatori.

In uno sport dove ci sono tanti convocati ma pochissimi eletti.

Sulla stampa inglese, i genitori del giocatore, devastati, hanno chiesto maggiore sostegno ai giovani giocatori in materia di salute mentale.

“Siamo molto rattristati e scioccati dalla morte di nostro figlio.

Lo amiamo e lo ameremo per sempre. Era un ragazzo molto felice che è stato portato via troppo presto.

Era molto amichevole e sempre sorridente.

Amava il calcio. e aspirava a fare carriera lì.

Era molto popolare al Manchester City, a scuola e con i suoi amici, ma anche nel suo paese natale, il Malawi.

Eravamo inondati di messaggi da diversi tipi di persone rispetto a noi. non ci aspettavamo di sentire.

Siamo molto grati per questo e ci ha aiutato a farcela. Ma è ancora così difficile capire come siamo finiti in questa situazione “, ha detto il padre del giocatore al Manchester Evening News (fonte Manchester Evening News).