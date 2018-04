BRUXELLES – E’ stato trovato privo di vita nel suo letto il ciclista 25enne Jeroen Goeleven che qualche settimana fa aveva portato a casa il titolo di campione del Limburgo nella cronometro.

Un altro lutto per il ciclismo belga dopo la morte del 23enne Michael Goolaerts durante la Parigi-Roubaix.

Una morte improvvisa e al momento inspiegabile. “Non c’è alcun segnale che possa far pensare a un suicidio, un altro giovane corridore molto motivato perde la vita per ragioni sconosciute”, ha scritto il padre su Facebook. E ancora: “La nostra famiglia è distrutta, ho trovato nostro figlio nella sua stanza senza vita, è incomprensibile, siamo in profondo lutto”.

Goeleven aveva militato per due stagioni nel Team Continental Colba Superano Ham, tra il 2014 e il 2015 e poi era tornato tra i dilettanti. Solamente pochi giorni fa aveva conquistato il titolo di Campione del Limburgo della cronometro.