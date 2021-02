Jerome Boateng indagato per violenza domestica: la sua ex Kasia Lenhardt si era uccisa due settimana fa

Jerome Boateng indagato per lesioni personali su Kasia Lenhardt. L’ex ragazza morta suicida due settimane fa. Lo scrivono i giornali tedeschi e lo riporta l’Ansa. A indagare sarebbe la procura di Monaco di Baviera. Jerome Boateng è un difensore del Bayern Monaco.

E’ anche il fratello di Kevin Prince Boateng, attuale giocatore del Monza. Ma soprattutto ex calciatore del Milan e padre di un bambino avuto con Melissa Satta. Il primo giornale a dare notizia delle indagini a carico di Boateng è stata la Bild.

Jerome Boateng indagato: sul cadavere di Kasia Lenhardt c’era un lobo strappato

I risultati dell’esame autoptico hanno dato conto di un lobo dell’orecchio strappato sul corpo della modella Kasia Lenhardt. “Il procedimento è stato riaperto il 10 febbraio 2021 perché ci sono arrivate nuove informazioni nell’ambito dell’inchiesta sulla morte a Berlino, che potrebbero dare indicazioni su una possibile continuazione del procedimento. L’indagine è ancora in corso”, riporta la Bild, citando le parole del procuratore capo Anne Leiding.

La fine della storia tra Kasia Lenhardt e Jerome Boateng

I due si erano lasciati lo scorso 2 febbraio. L’annuncio della separazione era stato accompagnato da queste parole scritte su Instagram dal calciatore: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt”.

“D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng“.

La replica di Kasia Lenhardt a Boateng

La giovane aveva risposto dicendo che aveva concluso la relazione a causa delle “bugie e della costante infedeltà”.

Kasia Lenhardt era di origini polacche, ed è divenuta famosa nel 2012 dopo la partecipazione allo show televisivo Germany’s Next Top Model. Con Boateng era stata insieme per 15 mesi.