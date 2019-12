Jessica Melena Ciro Immobile, balletto virale, video YouTube

ROMA – E’ un momento d’oro per Ciro Immobile dentro e fuori dal terreno di gioco. In campo sta trascinando la Lazio al terzo posto in classifica con i suoi gol, nella vita privata si gode lo splendido momento di forma con sua moglie Jessica Melena e con i suoi tre figli. La sua famiglia è unita più che mai come dimostrato anche da questo video caricato dalla moglie su Instagram. Il filmato è diventato virale nel giro di pochi minuti perché Immobile è seguito da moltissimi laziali sui social network e perché la moglie è una influencer con quasi un milione di follower su Instagram.

Jessica Melena e Ciro Immobile stanno insieme da moltissimi anni. La Melena lo ha seguito e supportato anche nei momenti più difficili della sua carriera, quando Immobile non riusciva ad imporsi all’estero con le maglie di Siviglia, in Spagna, e di Borussia Dortmund, in Germania. Poi c’è stato il ritorno in Italia e l’approdo alla Lazio dove ha spiccato il definitivo salto di qualità.

Grazie alle prestazioni con la maglia della Lazio, Ciro Immobile è entrato in pianta stabile anche nel giro della Nazionale Italiana di Calcio. Salvo sorprese, Immobile sarà il centravanti titolare dell’Italia che è attesa da un ruolo da protagonista nel prossimo campionato europeo di calcio che verrà disputato anche a Roma (video YouTube).