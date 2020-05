ROMA – Il campionato non è ancora ricominciato ma ci siamo quasi…

Così i tifosi della Lazio tornano a coltivare il sogno chiamato scudetto visto che è i biancocelesti sono ad appena un punto di distanza dalla Juventus.

In questo discorso sono direttamente coinvolte anche le tifose vip Anna Falchi e Jessica Melena.

La Falchi, che si toglie i vestiti su Instagram per celebrare ogni vittoria della Lazio in campionato e nelle coppe, potrebbe replicare lo spogliarello del 2000, in occasione dell’ultimo scudetto vinto dalla Lazio.

Lei non ha né confermato, né smentito questa possibilità ma i tifosi della Lazio continuano a chiederglielo con una certa insistenza sui social network, un po’ per il piacere di vederla senza vestiti, un po’ per scaramanzia nel ricordo dell’ultimo scudetto vinto.

Dal vecchio al nuovo, anche Jessica Melena, che è la moglie di Ciro Immobile, è entrata nel mirino dei tifosi della Lazio…

I supporters biancocelesti la vogliono senza vestiti sul prato verde dell’Olimpico in caso di scudetto vinto dalla Lazio.

La Melena apprezza il calore dei suoi follower ma ha già fatto sapere che non ha alcuna intenzione di farlo…

Durante una diretta sui social, la Melena ha detto che in caso di scudetto della Lazio regalerà al marito Immobile un altro figlio (la coppia ne ha già tre…).