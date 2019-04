MILANO – I tifosi del Milan hanno preso d’assalto il profilo Instagram di Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, dopo il post Instagram dell’attaccante della Lazio in difesa di Francesco Acerbi. Immobile si è scagliato contro Kessie e Bakayoko, colpevoli di aver preso in giro Francesco Acerbi al termine di Milan-Lazio. Immobile ha scritto su Instagram: “Due piccoli “uomini” che mostrano la maglia di un campione sia in campo che nella vita… sei un grande Leone, non ci pensare Francesco Acerbi”.

Jessica Melena, il post Instagram a difesa dei suoi figli.

Jessica Melena, dopo aver incassato tutti questi insulti da parte dei tifosi del Milan, ha deciso di sfogarsi su Instagram scrivendo: “Criticate me, Ciro, quello che vi pare! Ma non toccate i nostri figli che vi taglio gli a…….i che non avete! Chiaro…Fate solamente schifo, non ho altro da dirvi”.

Le scuse di Kessie e Bakayoko a Francesco Acerbi attraverso i social network.

Le scuse sono arrivate. Dai diretti interessati. Bakayoko su Twitter: “Il mio è stato un gesto scherzoso. Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa a @Acerbi_Fra se si è sentito offeso. #ForzaMilan @acmilan”. Così anche Kessie, su Instagram: “Le mie scuse più sincere a Francesco Acerbi, volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti”.