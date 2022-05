Jody Lukoki, è morto l’ex attaccante di Ajax e Twente. Aveva 29 anni. Mistero sulle cause del decesso

E’ stato trovato morto, in circostanze ancora da capire, l’ex calciatore dell’Ajax Jody Lukoki. Al momento le informazioni sono ancora frammentarie. Il ragazzo aveva 29 anni.

Le prime notizie

La famiglia per ora ha affidato la notizia all’agenzia del procuratore Menno Groenveld, che ne curava gli interessi. “Siamo stati informati della morte di Jody e siamo profondamente sotto shock, come i suoi cari – ha dichiarato Groenveld al Telegraaf. -. Non conosciamo le cause al momento. Era un ragazzo felice, si era anche quasi ripreso dall’infortunio. Per ora vorrei chiedere ai media di rispettare la privacy di amici e familiari per elaborare il lutto”.

“È incredibile, era ancora troppo giovane. È terribile e molto triste. Siamo vicini alla famiglia e agli amici” è il messaggio di cordoglio di Jan Streuer, direttore tecnico del Twente, la sua ultima squadra.

Gli ultimi mesi di Lukoki sono stati davvero complicati. Prima si era rotto il legamento crociato. Infortunio che lo aveva costretto a saltare tutta la stagione. Poi le accuse di violenza della compagna. Accuse che a febbraio hanno portato il Twente a risolvere il suo contratto.

Chi era Lukoki

Lukoki è nato a Kinshasa nel 1992 per poi trasferirsi da bambino in Olanda. È cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax dove ha esordito anche tra i professionisti. Quindi ha vestito le maglie di Cambuur, Pec Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor e Twente.