WIMBLEDON – Johanna Konta, beniamina dei tifosi di Wimbledon, è stata eliminata ai quarti di finale da Barbora Strýcová con i risultati di 7-6 (7-5) e 6-1. Nella classica conferenza stampa dopo la partita, la Konta ha litigato con un giornalista che le aveva fatto notare, citando delle statistiche, i troppi errori non forzati commessi durante l’incontro appena perso. La Konta ha reagito al giornalista definendo la sua domanda irrispettosa.

Wimbledon, Johanna Konta eliminata. Serena Williams non sbaglia.

Se Johanna Konta esce da Wimbledon arrabbiata e delusa, Serena Williams non sbaglia e si qualifica per la finalissima dove affronterà la Halep. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Serena Williams.

“Non so dire come mi senta, di certo non ho avuto molto tempo per preparare questo torneo – le parole della più giovane Williams, favorita n.11 -. Vivo alla giornata, di partita in partita, anche se è la prima volta dall’Australia che non sento dolori. Per me è una situazione strana, perché non ho mai sofferto grossi infortuni in carriera”.

Nella parte bassa del tabellone, vittoria come da pronostico per Simona Halep, la più bassa testa di serie rimasta in tabellone (n.7) ha superato in due set la cinese Shuai Zhang e poi ha vinto anche contro Elina Svitolina in semifinale qualificandosi per la finalissima di Wimbledon dove sfiderà Serena Williams.

Il video da YouTube con la risposta stizzita di Johanna Konta nei confronti del giornalista che le aveva chiesto delucidazioni sui troppi errori non forzati commessi nei momenti chiave dell’incontro che ha sancito la sua eliminazione dal torneo di tennis di Wimbledon. Ricordiamo che si sono qualificate per la finalissima di Wimbledon 2019 Serena Williams e la Halep. Riportiamo di seguito le immagini del litigio tra la Konta ed il giornalista nella conferenza stampa dopo il suo incontro.