MILANO – Jolanda De Rienzo nella bufera per un video postato su Facebook nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato

La giornalista di Sportitalia non ha fatto discutere per le sue considerazioni calcistiche, ma per il look scelto per questa diretta social.

Jolanda De Rienzo ha sfoggiato un décolleté da urlo che ha mandato in tilt tutti gli utenti Facebook che hanno seguito il suo video di calciomercato.

Molti hanno apprezzato la scollatura da sturbo della giornalista sportiva, praticamente nessuno si è concentrato sui suoi commenti calcistici e molti hanno criticato la giornalista, con commenti piuttosto volgari, per il look scelto per parlare di mercato calcistico.

Ecco il video dal profilo Facebook della giornalista sportiva di Sportitalia.