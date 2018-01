Jonathan Silva, niente Champions e l’incognita infortunio. Chi è il nuovo acquisto della Roma

ROMA – La Roma, nell’ultimo giorno di mercato, prende il terzino sinistro dello Sporting Lisbona Jonathan Silva. Il terzino è stato acquistato con un prestito con un obbligo di riscatto fissato a 5 milioni ma soltanto dopo la decima presenza.

Classe ’94, Jonathan Silva, argentino con passaporto italiano, sarà il vice Kolarov. O almeno si spera. Silva, infatti, da novembre è ai box per una lesione al legamento interno del ginocchio. Quindi per vederlo giocare bisognerà aspettare. Il terzino, inoltre, ha già giocato in Champions, quindi non potrà essere inserito da Di Francesco nella lista Uefa.

Silva nel 2014 era stato acquistato dallo Sporting Lisbona dall’Estudiantes de La Plata per 3,4 milioni. La prima stagione è da sogno: 26 presenze, 5 assist e 3 gol. Tra cui quello segnato al Chelsea in Champions League. Una stagione molto positiva tanto che lo Sporting decide di fissare una clausola a 45 milioni di euro. Ma nel secondo anno Silva non trova spazio e viene mandato in prestito a gennaio al Boca Juniors. Quest’anno l’infortunio al ginocchio e il trasferimento alla Roma.