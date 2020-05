ROMA – È morto a soli 24 anni Jordan Diakiese, giovane calciatore della squadra corsa dell’AS Furiani Agliani, con un passato nelle Giovanili del Paris Saint-Germain.

Non sono state svelate le cause del decesso. Il club in cui militava lo ha ricordato così: “Sarai sempre un leone, ti penseremo in eterno”.

In una triste nota ufficiale la società ha manifestato tutto il suo cordoglio per la prematura scomparsa del ragazzo.

Il classe 1995 Jordan Diakiese, originario della Repubblica Democratica del Congo, è cresciuto calcisticamente in Francia.

Dopo aver militato a lungo nel Paris Saint Germain, prima nell’Under 19 e poi nella squadra B, è rimasto svincolato ripartendo dalla Svizzera e dallo Chaux-de-Fonds.

Terzino abile a giocare su entrambe le corsie, ha vissuto anche una parentesi in Croazia all’NK Rudes, prima di approdare nella scorsa estate in Corsia all’AS Furiani.

Una morte prematura che ha ricordato la scomparsa improvvisa dell’ex atalantino Andrea Rinaldi.

Il giovanissimo centrocampista, 19 anni, era stato colpito da un aneurisma nella giornata di venerdì 8 maggio mentre si trovava nella sua abitazione di Carate Brianza e stava svolgendo attività fisica.

Subito dopo il malore accusato, era stato trasportato all’ospedale di Varese dove le sue condizioni sono parse fin da subito molto critiche.

Ha combattuto per tre giorni, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. (fonte FANPAGE)