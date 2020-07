Jordan Veretout, incidente sul tapis roulant per la figlia Aalyah

Incidente sul tapis roulant per la figlia del calciatore della Roma Jordan Veretout.

A raccontare la storia è la Gazzetta dello Sport. “Grande tensione un paio di giorni fa per Jordan Veretout – si legge – che stasera non potrà essere presente contro l’Udinese per squalifica: incidente sul tapis roulant per sua figlia Aalyah.

Solo un grande spavento, per fortuna, come raccontato dalla compagna del centrocampista francese, Sabrina, che ha lanciato un monito spiegando come incidenti del genere possano accadere in pochi secondi, e come sia sempre meglio scollegare il macchinario quando non lo si usa”.

Roma-Udinese, le parole di Fonseca

“È vero che non mi aspettavo la sconfitta col Milan, ma non è questo il momento di fare bilanci.

Capisco che i risultati non sono quelli che dovremmo avere, ma rispetto all’inizio della stagione la squadra è cresciuta molto.

E chi pensa che il nostro campionato sia finito, sbaglia. Sono fiducioso che la squadra con l’Udinese avrà un buon atteggiamento e voglia di vincere”.

Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca. Riguardo poi a una possibile convocazione di Zaniolo, tornato a lavorare in gruppo, l’allenatore è chiaro: “Si è allenato solo due giorni con noi, è un processo lungo, non è pronto adesso”. (Fonti: La Gazzetta dello Sport, Ansa).