FIRENZE – Nel giorno in memoria di Davide Astori, il Cagliari batte la Fiorentina per 1-0 ma la partita è rovinata dall'entrata "spezzagambe" di Veretout che ha generato una rissa nei minuti finali della partita

Fiorentina-Cagliari 0-1, pagelle e tabellino

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello 4.5, Laurini 5 (34′ st Gil Dias sv), Pezzella 5.5, Milenkovic 5, Biraghi 5, Benassi 5 (16′ st Saponara 5), Badelj 5, Veretout 4.5, Chiesa 5.5, Eysseric 5 (1′ st Falcinelli 5), Simeone 5. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 15 Maxi Olivera, 51 Hristov, 76 Bruno Gaspar, 19 Cristoforo, 14 Dabo, 77 Thereau). All. Pioli 5

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno 6, Faragò 6, Pisacane 6, Ceppitelli 6.5, Lykogiannis 6.5, Daiola 6 (40′ st Andreolli sv), Barella 6, Padoin 6.5, Ionita 6 (24′ st Joao Pedro sv), Farias 5 (44′ st Dessena sv), Pavoletti 7. (Rafael, 12 Miangue, 26 Crosta, 7 Cossu, 56 Romagna, 25 Sau, 32 Han, 9 Giannetti, 38 Caligara). All. Lopez 7

Arbitro: Valeri di Roma 5 Reti: nel pt 37’ Pavoletti Angoli: 11 a 5 per la Fiorentina Espulsi: 46’ st Pioli per proteste; 50’ st Veretout per gioco scorretto Ammoniti: Pezzella, Biraghi, Barella, Pavoletti per gioco falloso, Veretout per proteste, Ceppitelli e Caligara per comportamento non regolamentare.

Recupero: 0 e 6’ Spettatori: 34.690, incasso 435.908 euro (paganti 17.455, incasso 177.496; abbonati 17.235, incasso 258.412)

***IL GOL – 37′ pt: da una punizione scaturita da un fallo di mano di Milenkovic su cross di Farias nasce il vantaggio del Cagliari con un colpo di testa ravvicinato di Pavoletti

Fiorentina-Cagliari, video con il fallaccio di Veretout

Fiorentina-Cagliari, la rissa dopo il fallaccio di Veretout