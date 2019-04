Josè Enrique è guarito dal cancro al cervello: l’annuncio su Instagram commuove tutti

LIVERPOOL – Josè Enrique, ex calciatore del Liverpool, ha vinto la partita più importante della sua vita, è guarito dal cancro al cervello. Lo ha annunciato lo stesso Josè Enrique attraverso un post nel suo profilo Instagram ufficiale. «Il mio chirurgo mi ha chiamato dopo aver ricevuto i risultati della risonanza magnetica, ed è confermato: è completamente pulito! La zona è pulita e sembra a posto – le sue parole – Quindi d’ora in avanti, forza! Grazie a tutti per il sostegno in tutto ciò».

Josè Enrique, il Liverpool è stato il picco più alto della sua carriera.

Durante la sua carriera da calciatore professionista, Josè Enrique gioca prevalentemente come fluidificante sinistro, mettendo in mostra una spiccata attitudine per il cross e il passaggio lungo. La sua propensione per il gioco offensivo gli permette di essere schierato come ala vera e propria. Seppur carente nelle diagonali difensive, è dotato di buoni mezzi fisici, che lo aiutano nel corpo a corpo.

Il 12 agosto 2011 viene acquistato dal Liverpool per otto milioni di euro. Il Liverpool è stata la squadra più importante della sua carriera. Il giorno seguente fa il suo esordio con la nuova maglia, nel pareggio per 1-1 contro il Sunderland. Il 17 novembre 2012 realizza il suo primo gol con i Reds, nel match vinto per 3-0 contro il Wigan.

Il 19 febbraio 2013 va nuovamente in rete, nella vittoria per 5-0 contro lo Swansea City. Il 9 maggio 2016 rescinde il suo contratto con il Liverpool, dopo aver collezionato solamente 20 presenze nelle ultime tre stagioni.

Fonte: Wikipedia.