José Mourinho arriva a Roma. A guidare l’aereo è il presidente Dan Friedkin

Cresce l’attesa per lo sbarco a Roma di Josè Mourinho. L’atterraggio a Ciampino è previsto per le 14 e l’aereo utilizzato per lo spostamento da Lisbona è il jet privato N1F della flotta Friedkin. A guidarlo poi sarà proprio il presidente Dan, anche lui insieme a Ryan, a bordo del volo che porterà lo Special One nella capitale.

José Mourinho arriva a Roma. Il messaggio del portoghese sui social

“Cari tifosi della Roma, sto per chiudere le valigie. Sto arrivando!”. E’ il messaggio lanciato dall’allenatore dei giallorossi, sui social del club. Lo sbarco nella Capitale, infatti, è in programma oggi: subito dopo sarà a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria che si radunerà a piazzale Dino Viola. Lo ‘Special One’ potrebbe affacciarsi dalle terrazze del centro sportivo come fecero i giocatori prima dell’ultimo derby di campionato.

José Mourinho arriva a Roma. I messaggi dei tifosi

Il conto alla rovescia per l’arrivo di José Mourinho a Roma è cominciato, così come sale sempre più l’entusiasmo della tifoseria. “Daje Mou”; “Dajeeee José, dajeeee. Andiamo a vincere”. Questo il tono dei messaggi che da ieri i tifosi della Roma, in trepidante attesa per lo sbarco odierno nella Capitale dello Special One, dato inizialmente in arrivo a Ciampino, poi a Fiumicino e quindi di nuovo a Ciampino, stanno pubblicando sulle varie piattaforme social. Insomma, con il passare delle ore è una ‘febbre’ che cresce, quella che si registra tra la tifoseria giallorossa che non vede l’ora di salutare il nuovo allenatore come un ‘Imperatore dell’antica Roma’ che si prepara a intraprendere una campagna per la conquista di nuovi territori, ossia traguardi sportivi.