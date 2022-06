José Mourinho, Roma in ansia: il Psg l’ha messo in cima alla lista. Tifosi romanisti in ansia, l’uomo che ha riportato un titolo in città potrebbe non resistere alle lusinghe del club più ammaliatore e soprattutto più liquido. La sirena che potrebbe convincerlo ha iniziato a cantare. Il Paris Saint Germain l’ha messo in cima alla lista dei nomi per sostituire Pochettino.

L’inglese Telegraph ha diffuso l’indiscrezione. La voce circolava, il fatto che a dirigere il ricco mercato dei parigini sia arrivato il portoghese Luis Campos rafforza gli indizi.

In lizza c’è anche il francese del miracolo Lille: Christophe Galtier, attuale tecnico del Nizza, aveva lavorato proprio con Campos allo storico successo che aveva interrotto la lunga serie di scudetti targati Qatar del Psg.

L’arrivo a Parigi dell’uomo mercato portoghese

Ma Campos vanta anche grandi trascorsi insieme a Mourinho. Sono amici. Hanno lavorato insieme al Real Madrid. Quando Mou si è trasferito allo United provò in tutti i modi a portare Campos con sé.

Mou ha un contratto da 7 milioni l’anno, può compiacersi di avere un’intera città ai suoi piedi. Ma, è questo il nocciolo di una certa angoscia tra i tifosi, come si fa a stare tranquilli con un emiro che può promettere la Luna?