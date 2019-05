LONDRA – José Mourinho è uno degli allenatori più ambiti del momento. Il tecnico portoghese è libero dopo aver concluso la sua esperienza con il Manchester United. Nei mesi scorsi, è stato accostato sia all’Inter che alla Roma. Mourinho ha vinto il triplete a Milano ed un suo ritorno in nerazzurro sarebbe davvero suggestivo ma in questo momento Marotta preferisce Antonio Conte. Lo Special One è stato accostato anche alla Roma, secondo l’Equipe, i giallorossi hanno offerto al portoghese un ricco triennale.

Mourinho: “Sceglierò un club e non svelerò nulla sugli altri. Per rispetto”.

José Mourinho ha parlato del suo futuro ai microfoni di beIN Sports. Lo Special One ha detto di rispettare tutti i club che lo hanno cercato e presto prenderà una decisione sul suo futuro. A differenza di quanto fatto da Antonio Conte, Mourinho non ha alcuna intenzione di svelare i club che scarterà. Comunicherà unicamente il nome del club che sceglierà, non dirà nulla sugli altri che lo hanno cercato. Un comportamento davvero signorile.

«Ho molto rispetto per i club e per ogni club che mostra interesse nei miei confronti e cerca di contattarmi credendo che io possa essere la persona giusta per loro. Questo mi rende davvero molto orgoglioso e rispettoso. Alla fine ne sceglierò uno, ma non sono il tipo di persona che ne parlerà perché ho rispetto per tutti. Aspettiamo e vediamo».