Joseph Blatter ricoverato in ospedale, la figlia Corinne rassicura: "Non è in pericolo, migliora di giorno in giorno"

Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, è ricoverato in ospedale ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. A riportare la notizie è il quotidiano svizzero Blick. Non è ancora stato reso noto quale sia il motivo del ricovero dell’84enne ex numero uno del calcio mondiale. Intanto la figlia Corinne rassicura tutti: “Mio padre è ricoverato in ospedale, migliora di giorno in giorno ma ha bisogno di tempo e tranquillità. In nome della mia famiglia chiedo il rispetto della privacy”.

La carriera dell’ex presidente della Fifa Joseph Blatter

Nato a Visp, paesino della Svizzera, il 10 marzo 1936, per oltre 30 anni ha avuto un ruolo chiave nella Fifa. Dopo aver ricoperto il ruolo di Segretario Generale per sette anni, l’8 giugno del 1998, a due giorni dall’inizio dei Mondiali in Francia, venne eletto presidente prendendo il posto del brasiliano Joao Havelange, storico numero uno della Fifa morto all’età di 100 anni.

Per 17 anni è stato alla guida della Fifa ma nel giugno 2015 fu costretto alle dimissioni dopo uno scandalo di corruzione che colpì l'organo che gestisce il calcio mondiale portando all'arresto di ben sette dirigenti. Fu sospeso per otto anni (pena poi ridotta a sei) perché travolto dallo scandalo del pagamento da oltre due milioni di franchi svizzeri disposto a favore dell'allora presidente Uefa, Michel Platini.