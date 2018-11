MILANO – Jovana Djordjevic, compagna del calciatore del Chievo Verona Filip Đorđević, provoca i fan di Instagram con video, foto e storie che lasciano davvero poco all’immaginazione. Quella che ha raccolto più like, almeno stando agli ultimi aggiornamenti è social, è quella dove mangia un trancio di pizza. L’immagine è stata pubblicata con la seguente didascalia: “I don’t like people. I like rock’n’roll, s*x and pizza, in that order”. Che tradotto in italiano significa: “Non mi piacciono le persone. Amo il rock’n’roll, il s*sso e la pizza in questo ordine”.

Chi è il compagno calciatore Filip Đorđević

E’ una prima punta centrale, dotata di un fisico imponente. Pur avendo nella forza fisica la sua qualità prevalente, ha anche una spiccata tecnica di base, che gli consente di fornire assist ai compagni di squadra. In Italia ha giocato con Lazio e Chievo Verona. Con la Lazio ha giocato complessivamente 77 partite in 4 stagioni con 16 gol realizzati. Con la maglia del Chievo Verona ha giocato solamente tre partite e non è ancora riuscito a segnare reti.

Gallery

Jovana Djordjevic, VIDEO e FOTO, da Instagram