TORONTO (CANADA) – Gli alieni esistono o no? Una risposta ce la fornisce Josmer Volmy Altidore, meglio conosciuto come Jozy Altidore.

Il centravanti del Toronto, che è anche un pilastro della Nazionale Statunitense, crede fermamente nell’esistenza degli ufo.

Da anni Altidore pubblica sui suoi profili social dei video che dimostrerebbero l’esistanza degli alieni.

Secondo il centravanti americano, non bisognerebbe pensare solamente al coronavirus ma anche agli ufo.

Altidore ha parlato di questo argomento sul suo profilo Twitter e nel corso di una intervista rilasciata a Vice Sports.

Le dichiarazioni rilasciate da Altidore sugli ufo sono riportate da itasportpress.it.

“Credo sia pazzesco come le persone non abbiano dato peso alle immagini diffuse dal Governo. Ora tutti stanno pensando al coronavirus, ma ci hanno appena detto che non siamo soli. Che c’è qualcosa. Ci hanno detto che si vedono degli Ufo volare in giro. Ma nessuno è interessato ora. Ecco perché ho voluto diffondere la notizia sul mio profilo Twitter. La gente così avrebbe visto. Io comunque non so cosa pensare. Cavolo, quei piloti hanno filmato qualcosa…”.

Nel corso della sua lunga carriera, Altidore ha giocato in Europa e in America segnando complessivamente 138 gol in 365 partite.

Con gli Usa ha segnato 42 gol in 115 partite.