BARCELLONA (SPAGNA) – Juan Carlos Unzué ha la Sla. E’ solo l’ultimo di una lunga serie di ex calciatori.

Questo l’annuncio choc di Juan Carlos Unzué, allenatore ed ex portiere di Osasuna, Barcellona, Siviglia e Tenerife, nell’annunciare di essere affetto dalla Sla, la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Le due dichiarazioni sono riportate da adnkronos.com.

“Ho deciso di rendere pubblica la mia condizione per due motivi.

Il primo è personale, preferisco che amici e conoscenti sappiano la cosa ascoltando la mia voce alla radio e siano così più tranquilli -ha spiegato Unzué, 53 anni -.

Posso dir loro che sto bene, che sono forte mentalmente e per questo ho deciso di condividere questa cosa.

Il secondo motivo è più generale: in questi mesi ho potuto toccare con mano la scarsa visibilità di cui gode questa malattia, la grande sofferenza dei pazienti e la loro difficoltà per vivere in maniera degna e la mancanza di mezzi per la ricerca”.