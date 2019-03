Julio Cesar e il gruppo WhatsApp “Triplete Inter”: “Il più attivo è Mourinho”

MILANO – Julio Cesar, portiere dell’Inter che vinse il Triplete nel 2010 sotto la gestione tecnica di José Mourinho, è stato intervistato in esclusiva da Dazn a poche ore dal derby tra Inter e Milan. Tra la varie cose, ha svelato un retroscena molto interessante: Marco Materazzi ha creato un gruppo WhatsApp che si chiama Triplete ed in questo gruppo il più attivo è José Mourinho, condottiero di quella squadra dei sogni che ha vinto tutto in Italia ed in Europa.

Julio Cesar, le sue dichiarazioni a Dazn: “Mourinho super attivo su WhatsApp”

“Lui faceva diventare un giocatore normale fortissimo, riusciva a trasmettere quella che sentiva lui, nel modo di affrontare le sfide riusciva a parlare con noi in un modo che avevamo il sangue negli occhi. Mi ricordo una volta che eravamo alla Pinetina e dovevamo andare a giocare il ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona. I giocatori del Barça stavano facendo una pubblicità che vendevano la pelle per ribaltare il risultato. Era una pubblicità bellissima. Prima di andare lì, in una riunione Mourinho ha fatto vedere la maglietta che c’era questa scritta che loro vendevano la pelle, lui ha fatto una riunione bellissima e ha: “Allora andiamo a Barcellona a comprare la pelle”.

Quando ha detto quello avevo la pelle d’oca, volevo andare subito sul campo a giocare. È stata una cosa stupenda, abbiamo perso ma siamo riusciti a passare. La seconda riunione, prima di andare a giocare contro il Bayern Monaco, abbiamo fatto un’ora di riunione dove ha spiegato nei dettagli la partita. Io ho difficoltà a tenere la concentrazione, meno male che non mi ha visto”.

Adesso tutti hanno i telefonini, ognuno è nel suo mondo e sono cambiate tante cose. Marco Materazzi ha creato una chat con tutti quelli del Triplete, il più attivo è mister Mourinho, è quello che scherza di più”.