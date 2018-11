GENOVA – Giornata di riflessione in casa Genoa dopo la sconfitta subita nell’anticipo con il Napoli al Ferraris, la terza consecutiva per Ivan Juric che dal suo arrivo, a fronte di un calendario difficilissimo, ha raccolto appena due punti in cinque gare.

Tra oggi e domani Enrico Preziosi deciderà il futuro del suo tecnico e Davide Nicola figura tra i possibili sostituti in caso di esonero. Poichè Nicola è però indicato tra i possibili papabili anche per Udine, tra i nomi che si fanno per il dopo Juric ci sono Prandelli, Ranieri e Ballardini, ancora a libro paga dopo l’esonero dei primi di ottobre.

Il Genoa riprenderà gli allenamenti martedì mattina e dopo la sosta sarà impegnato nel derby con la Sampdoria.

Juric, visibilmente nervoso, ha insultato un giornalista nel post partita. Il VIDEO

