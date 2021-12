Bonucci, Morata, De Ligt e Kulusevski. E’ su di loro che si concentrano le maggiori preoccupazioni alla Juventus per una eventuale positività al Covid che li terrebbe perlomeno fuori nel big match contro il Napoli del 6 gennaio.

Juventus, a rischio Covid Bonucci, Morata, De Ligt e Kulusevski

Sì, perché, a parte il focolaio interno che ha colpito 4 bianconeri della Under 23, i giocatori in questione sono reduci dalle vacanze a Dubai, dove appunto un focolaio sta mettendo fuori squadra parecchia gente (Courtois e Cavaniga del Real, l’0ex Milan Paquetà).

Quindi occhi su di loro, apprensione palpabile per i test. Mentre dall’altra parte il convalescente Osimhen, si è contagiato a casa sua in Nigeria. Significa che con la quarantena non tornerà in Italia per il collaudo, diciamo così, della sua situazione facciale (il recupero dalla frattura procuratasi). Però, appare a questo punto più difficile che si aggreghi con la nazionale il 2 in vista della Coppa d’Africa.