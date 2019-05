LONDRA – Brutto colpo per l’Arsenal, squadra che è in corsa per la conquista dell’Europa League e per la qualificazione alla prossima Champions League. Aaron Ramsey, centrocampista inglese dell’Arsenal che il prossimo anno giochera’ per la Juventus, ha chiuso in anticipo la sua stagione in Premier League (qui approfondimento). Il tecnico dei Gunners, Unai Emery, lo ha annunciato alla vigilia della semifinale di andata di Europa League, in casa col Valencia. Ramsey, che soffre di un infortunio al ginocchio, “non recuperera’ in tempo per il 29 maggio”, ha detto il tecnico riferendosi alla data della finale della coppa europea alla quale la sua squadra ambisce. Il campionato inglese termina invece il 12 maggio.

Juventus, restando in tema di infortuni: operazione di Khedira è perfettamente riuscita.

Intervento chirurgico per Sami Khedira ad Ausburg, in Germania, per una pulizia con tecnica artroscopica al ginocchio destro. A comunicarlo è la Juventus.

L’intervento è “perfettamente riuscito e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative”.

É la seconda volta in stagione che Khedira deve sottoporsi a intervento chirurgico: a febbraio il centrocampista tedesco era stato in ospedale per risolvere un’aritmia cardiaca atriale.

Fonte: Ansa.