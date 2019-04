ROMA – La Juventus, sconfitta in Champions, è rientrata agli scambi in Borsa e ora cede il 19% a 1,3 euro. Sul listino di Amsterdam intanto l’Aiax, uscita con un 2 a 1 vittoriosa nella partita con la la Juve, corre mettendo a segno un rialzo del 9,91% a 18,8 euro. La Juventus era entrata per pochi istanti agli scambi a Piazza Affari, segnando un ribasso del 24% prima che il titolo venisse stoppato in asta per eccesso di ribasso.

Il rovescio finanziario si accompagna alla grande delusione dei 40mila tifosi accorsi ieri allo Stadium e dei milioni di fan in tutto il mondo: l’arrivo l’estate scorsa di Cristiano Ronaldo, che anche ieri ha impresso il suo marchio giungendo a 129 gol in Champions, significava per tutti la possibilità concreta di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

I ragazzini terribili eredi della grande tradizione dell’Ajax sono la vera grande sorpresa avendo messo in riga a casa loro corazzate come Bayern Monaco, Real Madrid e appunto la Juventus: merito a loro, come ha giustamente riconosciuto subito Andrea Agnelli mettendo per primo la faccia dopo la bruciante ma incontestabile sconfitta. Che per il presidente non oscura il fatto che la Juventus è da cinque anni stabilmente tra le prime otto d’Europa: un traguardo e una soddisfazione legittimi, ma allora perché acquistare un fuoriclasse di 33 anni con un cartellino da 100 milioni e uno stipendio da 58 milioni lordi all’anno? (fonte Ansa)