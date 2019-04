TORINO – Ritorno dei quarti di finale di Champions League, Juventus-Ajax 0-0 (andata 1-1).

Allegri ha deciso di puntare sul 4-3-3 per strappare la qualificazione alle semifinali di Champions League. Tra i pali gioca il titolare, Szczesny. Difesa a quattro con Mattia De Sciglio preferito a Joao Cancelo, calciatore che all’andata ha servito l’assist per il gol di Cristiano Ronaldo ma che ha anche commesso l’errore decisivo in occasione della rete del pareggio dell’Ajax di Neres, nel ruolo di terzino destro, Alex Sandro nel ruolo di terzino sinistro e Leonardo Bonucci con Daniele Rugani al centro della difesa.

Centrocampo a tre con Blaise Mauidi ed Emre Can come mediani e con Miralem Pjanic in cabina di regia. Tridente delle meraviglie con Cristiano Ronaldo centravanti e ai suoi lati Federico Bernardeschi, confermato dopo l’ottima prestazione della gara di andata, con Paulo Dybala, capitano di serata, preferito a Moise Kean.

L’Ajax risponde con il suo undici tipo. 4-4-3 con Onana tra i pali, Veltman terzino destro, De Ligt e Blind al centro della difesa e Mazraoui terzino sinistro, centrocampo a tre con il “Pirlo dell’Ajax” Schone, De Jong e Van De Beek. In avanti largo all’estro di Tadic, Neres, autore del gol nella partita partita di andata, e Ziyech.

Juventus-Ajax, le probabili formazioni della partita di Champions League.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Allegri.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schöne, De Jong, Van De Beek; Ziyech, Tadic, Neres. All. ten Hag.