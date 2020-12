Juventus ricorda Alessio e Riccardo, i due ragazzi del vivaio morti 14 anni fa: “Per sempre nei nostri cuori” FOTO

La Juventus ricorda Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due ragazzi del vivaio bianconero morti 14 anni fa per ipotermia dopo essere caduti in una vasca per la raccolta dell’acqua piovana.

Alessio e Riccardo, nell’intento di andare a recuperare i palloni, si sarebbero appostati sul bordo della vasca che era totalmente impermeabilizzata con teli di plastica e sono scivolati all’interno e morendo per ipotermia.

Juventus ricorda Alessio e Riccardo con un comunicato apparso sul sito ufficiale

La Juve, in ricordo di quel tragico pomeriggio, ha voluto ricordare i due giovani con unattraverso un comunicato apparso sul sito della squadra.

“Sono passati 14 anni, è passato un giorno. Faceva freddo, freddissimo, quel 15 dicembre 2006, quando a Vinovo si spensero le vite e i sorrisi di due ragazzi, Alessio Ferramosca e Riccardo Neri”.

“Quella sera è sempre. E’ oggi, è domani”

“Quella sera si spense un po’ di luce per tutti noi: la luce della loro gioventù, del loro entusiasmo, della loro voglia di inseguire un pallone, con tutti i sogni che porta con sé”.

“Quella sera è sempre. È oggi, è domani. Perché quando l’emergenza sarà finita, i nostri ragazzi torneranno a giocare, pronti a riempire i campi con le loro corse e la loro gioia”.

“E in ognuno di loro ci sarà un po’ di Ale&Ricky. Per sempre insieme, per sempre insieme a noi” .

Il ricordo di Marchisio su Instagram: “Maledetto quel giorno”

Anche Claudio Marchisio ha voluto ricordare i due ragazzi con un post su Instagram: “Maledetto quel giorno, che ci ha cambiati per sempre. Maledetto quel giorno, perchè nulla è stato più lo stesso. Ale e Ricky, per sempre”(fonte: Juventus, Tuttosport, Instagram).