TORINO – Lungo stop per Howedes. Il difensore della Juventus ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra.

“E’ possibile – informa il club bianconero – che la ripresa non avvenga prima della sosta natalizia”.

La prognosi sarà aggiornata nelle prossime settimane. Lichtsteiner sta proseguendo, invece, la riabilitazione per il trauma distrattivo subito ai flessori della coscia destra:

“c’è necessità di ulteriori terapie per una ripresa graduale”, precisa la Juventus. Mandzukic, infine, resta in dubbio per la partita di martedì ad Atene, contro l’Olympiacos, per i problemi al polpaccio della gamba sinistra.

Le dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta a Mediaset Premium, il direttore generale della Juventus ha parlato di calciomercato e della possibile partenza di Alex Sandro.

“Higuain? E’ guarito rapidamente, è un ragazzo professionale, un apporto di grande qualità oggi in campo. Oggi e martedì due sfide fondamentali per il nostro cammino. Matuidi ed Alex Sandro bocciati? No, niente affatto, l’allenatore sceglie in base ad alcune valutazioni che effettua. Destabilizzare lo spogliatoio con voci non vere? No, è invidia, una cultura dell’invidia. Il fatto non ci tocca minimamente, parliamo di professionisti. Nello spogliatoio tutti sono motivati, la risposta dell’allenatore ovviamente è stata ironica, non c’è bisogno che ve lo dica io. Alex Sandro via dalla Juve? Non teniamo nessuno contro voglia, siamo sempre disposti a cedere chi non si trova bene.”