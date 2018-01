ROMA – Rischia di finire sotto i ferri Juan Cuadrado. L’attaccante juventino, assente da alcune settimane per un dolore inguinale, sarà sottoposto lunedì ad una visita in Germania “per decidere se essere operato o no”. Lo ha rivelato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Chievo.

Sempre Allegri ha poi parlato di Buffon, pronto al rientro dopo due mesi: “Buffon tornerà titolare martedì a Bergamo, sta rientrando ed in questo momento la sua priorità è fare il calciatore fino a fine anno. Poi per il futuro si vedrà. Come ho vissuto io il ritiro? Io non sono mai stato ai livelli di Buffon, ma già avevo deciso tempo prima. Fa parte della vita, non è semplice soprattutto per i grandi campioni. In questo momento Gigi l’unica cosa che deve pensare è fare il calciatore. Lo aspettiamo tutti a braccia aperte”.