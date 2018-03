TORINO – La Juventus ha vinto 2-0 contro l’Udinese e si è presa il primo posto in classifica ma Massimiliano Allegri è uscito dal campo piuttosto contrariato con i suoi attaccanti. Il motivo non è la loro prestazione, che è stata ottima, ma i rigori.

Allegri detta le regole

Il rigorista è solamente uno: Paulo Dybala. Allegri è sempre stato chiaro in merito. Solamente in caso di sua assenza, dagli undici metri può presentarsi Gonzalo Higuain. Ma i calciatori non hanno obbedito a questo suo comando e fanno come vogliono.

Dybala ha fatto infuriare Allegri

Paulo Dybala ha fatto infuriare Massimiliano Allegri con questa battuta: “Con il Pipa scherziamo, quando segna uno, tira l’altro, facciamo così”. Questa frase non è andata già ad Allegri e dalla prossima volta, dal dischetto andrà unicamente il numero dieci della Juventus.