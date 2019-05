TORINO – Massimiliano Allegri ha detto che vuole restare alla Juventus, Nedved e Agnelli hanno detto che confermeranno il tecnico di Livorno. La domanda sorge spontanea, e allora dov’è il problema? Il problema sta nel fatto che sono dichiarazioni di circostanza. L’incontro tra Allegri e Agnelli, in programma a metà della prossima settimana, può portare sia ad una conferma di Allegri che ad un addio del tecnico campione d’Italia in carica.

Juventus, ecco cosa chiede Allegri per restare in bianconero.

Allegri è disposto a restare a Torino solamente a determinate condizioni. Prima di tutto, Allegri vuole un cospicuo aumento di stipendio. Vuole passare dai 7.5 milioni a stagione di adesso alla doppia cifra. Ma non è solamente una questione di soldi, Allegri chiede anche un mercato importante per costruire una squadra che sia competitiva anche in Champions League e non solamente in Italia.

Allegri chiede da tempo un terzino sinistro di livello internazionale. Il nome è sempre lo stesso, Marcelo. Alex Sandro non è ritenuto all’altezza della situazione, soprattutto in Champions League. Allegri ha chiesto anche la cessione di Dybala, al tecnico toscano andrebbe benissimo lo scambio con Mauro Icardi.

Poi Allegri ha chiesto Rabiot come centrocampista di qualità da alternare a Miralem Pjanic. A questi possibili acquisti si aggiunge Ramsey, centrocampista che la Juventus ha già annunciato come acquisto per la prossima stagione.