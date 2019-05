Juventus, Allegri andrà via: si avvicina il ritorno di Conte

ROMA – La Juventus e Massimiliano Allegri sono pronti a lasciarsi dopo cinque stagioni e cinque scudetti vinti. Le voci, dopo l’incontro tra dirigenza e tecnico di ieri sera, 8 maggio,darebbero il club sempre più orientato per un cambio in panchina. Nonostante un anno di contratto e le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti, sarebbe stata sancita la volontà di chiudere un’era. La candidatura più forte per la panchina bianconera è quella di Antonio Conte, fortemente voluto da Nedved e Paratici ma che non ha ancora superato i dubbi di Agnelli, scottato dall’addio del tecnico salentino nel 2014.

Secondo quanto annunciato in Spagna dal giornalista Mario Gago Huerta ad Onda Cero, la rottura tra Allegri e la Juve ci sarebbe già stata e la dirigenza bianconera avrebbe già chiuso per il ritorno di Conte. Allegri invece potrebbe scegliere di prendere un anno sabbatico, anche se le alternative non mancano. In primis c’è il Paris Saint Germain che gli avrebbe offerto un contratto da 15 milioni all’anno, ma anche il Barcellona dopo la debacle nella semifinale di Champions. (fonte LA STAMPA)