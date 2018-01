TORINO – Andrea Melani, promessa della Juventus, è stato costretto a lasciare il calcio a 19 anni per un problema cardiaco che non gli comporta un pericolo nella vita quotidiana ma gli impedisce di giocare a livello agonistico. Lo ha annunciato su Instagram con il seguente post:

“17-07-2017. Giorno che non scorderò mai. Durante la visita medica mi viene diagnosticato un problema cardiaco. Da qui in avanti numerose visite, ma nulla da fare. Purtroppo l’esito è che non posso più giocare a calcio. Il lato positivo è che il problema non comporta pericolo nella vita quotidiana. Ci tenevo a ringraziare , le società in cui ho giocato, da dove sono partito il @c.f._2001, passando per @acprato1908_, la @juventus (in modo particolare), poi il @carpi_fc_official . Grazie di tutto, grazie CALCIO”.